В Лескенском районе привели в порядок отрезок длиной 11 километров

Именно столько и должно быть по нормативу. Специалисты Минтранса приняли сегодня в эксплуатацию капитально отремонтированную дорогу, которая соединяет федеральную трассу «Кавказ» с несколькими селами. Протяженность участка, который восстановили, - 11 километров, и проходит он по Второму Лескену и Ерокко. Дорога регионального значения связывает Кабардино-Балкарию с Северной Осетией и весьма загружена. Здесь, во Втором Лескене, она подходит к нескольким социальным объектам. Восстановительные работы не проводили на этом участке больше 15 лет. Капитальный ремонт стал возможен благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». К работам приступили в начале весны. За это время специалисты укрепили основание, уложили слой асфальтобетона, выполнили другие необходимые действия. Качество ремонта на каждом этапе контролировали представители Минтранса. В разных районах республики сдают в эксплуатацию отремонтированные трассы. На сегодня таких участков – уже полтора десятка. До конца года должны принять еще столько же.