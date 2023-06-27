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В Лескенском районе привели в порядок отрезок длиной 11 километров

В Лескенском районе привели в порядок отрезок длиной 11 километров

27.06.2023 | 22:24
Именно столько и должно быть по нормативу. Специалисты Минтранса приняли сегодня в эксплуатацию капитально отремонтированную дорогу, которая соединяет федеральную трассу «Кавказ»  с несколькими селами. Протяженность участка, который восстановили, - 11 километров, и проходит он по Второму Лескену и  Ерокко. Дорога регионального значения   связывает Кабардино-Балкарию с Северной Осетией  и весьма загружена. Здесь, во Втором Лескене, она    подходит к нескольким социальным объектам. Восстановительные работы не проводили на этом участке больше 15 лет. Капитальный ремонт стал возможен благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». К работам приступили   в начале весны. За это время специалисты укрепили основание, уложили слой асфальтобетона, выполнили другие необходимые действия. Качество ремонта на каждом этапе контролировали представители  Минтранса. В  разных районах республики сдают в эксплуатацию отремонтированные трассы. На сегодня таких участков – уже полтора десятка. До конца года должны принять еще столько же.
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