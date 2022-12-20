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В Лескенском районе подписали соглашение о сотрудничестве с Кировским и Ирафским районами Северной Осетии

В Лескенском районе подписали соглашение о сотрудничестве с Кировским и Ирафским районами Северной Осетии

20.12.2022 | 15:55
В республике сегодня проходит подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии между местными администрациями двух соседних субъектов: Лескенским районом Кабардино-Балкарии, а также Кировским и Ирафским Северной Осетии. Гостей из Кировского и Ирафского районов встретили по традиции – национальными блюдами. После все перешли в зал администрации Лескенского района. Встречу открыли торжественно: под гимны Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Собравшиеся отметили, что подписанное соглашение несомненно, будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных отношений и взаимовыгодному сотрудничеству трех районов. В перечне задач: развитие сельских территорий, обмен опытом в сфере образования, культуры, спорта... Гости приехали не с пустыми руками. Лескенскому району привезли небольшие подарки. Закончилась встреча общей фотографией на память.   https://t.me/vestikbr
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