В Лескенском районе обсудили проблемы и задачи по улучшению водоснабжения

Глава местной администрации Лескенского муниципального района Сафарби Инжижоков провел совещание по вопросам обеспечения населения качественной питьевой водой. Проблема качественного и бесперебойного водоснабжения всегда является одним из главных и острых вопросов, особенно для малых населенных пунктов. «Главная причина проблем с водой в населенных пунктах – изношенные сети и незаконные «врезки» в коммуникации. На качестве предоставляемых услуг сказываются и недополученные средства, вызванные задержкой оплаты населением. По этой причине срывается своевременная оплата за потребленную электрическую энергию, ремонт водозаборного оборудования и инженерных сетей. Окончательного устранения трудностей можно добиться только после обновления ветхой коммунальной инфраструктуры, которая требует значительные финансовые ресурсы», - отметил Сафарби Инжижоков. Участниками совещания были озвучены предложения по решению текущих проблем. Отдельное внимание было уделено вопросу консолидации водоснабжающих организаций Лескенского района. По итогам совещания выработан ряд мероприятий, выполнение которых позволит комплексно учитывать интересы всех водопользователей и обеспечить рациональное использование водных ресурсов. Главам сельских поселений поручено держать ситуацию на особом контроле, вести работу с населением. В работе совещания приняли участие главы сельских поселений, руководители водоснабжающих организаций, профильных отделов администрации района и представители ЦОК «Каббалкэнерго» Лескенского района.