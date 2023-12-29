В Лескенском районе легковая машина столкнулась с КАМАЗом

29.12.2023 | 16:09
Один человек погиб, двоих доставили в больницу… Накануне вечером в Лескенском районе легковая машина столкнулась с КАМАЗом. Подробности сообщили в Госавтоинспекции. Авария произошла на трассе «Кавказ» между Анзореем и Хатуеем. Обе машины ехали в сторону Северной Осетии... После столкновения «Ладу» отбросило на тросовое ограждение. В результате 59-летний водитель – житель Лескенского района – получил травмы, несовместимые с жизнью. Двух пассажирок легкового авто отвезли к врачам. Водитель КАМАЗа не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют.   https://t.me/vestikbr
