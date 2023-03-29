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В Лескенском районе капитально ремонтируют региональную дорогу протяженностью 11 км

В Лескенском районе капитально ремонтируют региональную дорогу протяженностью 11 км

29.03.2023 | 15:58
В Лескенском районе капитально ремонтируют дорогу, соединяющую федеральную трассу «Кавказ» сразу с несколькими селами. Каждый день люди здесь ездят не только на частных машинах, но и на общественном транспорте. Восстановительные работы не проводили на этом отрезке больше 15 лет. Капитальный ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка, который восстанавливают, - 11 километров, и проходит он по ул.Ленина во Втором Лескене и ул.Масаева в Ерокко. Сейчас в ремонте задействованы больше 20 человек, а также шесть единиц специальной техники. Качество контролируют представители регионального Минтранса. По проекту все работы должны завершить к июню. Однако дорожники планируют сделать это гораздо раньше.   https://t.me/vestikbr
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