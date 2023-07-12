В Лескенском районе благоустраивают сразу несколько скверов- в Урухе и Аргудане

Продумать все – до самых мелочей, вплоть до каждого дерева... Уже в скором будущем переулок Сундукова в Урухе полностью преобразится.
Переулок меняет облик с марта этого года по программе «Формирование комфортной городской среды». Основная часть работ уже позади. Здесь находятся школа, детский сад и Дом культуры. Рядом – здание местной администрации.
Через центр Уруха ежедневно проходит множество людей. А всего в Урухе больше четырех тысяч жителей… Новый сквер появится и в Аргудане. Эта территория – возле здания администрации, и отсюда открывается необыкновенный вид. Работа по благоустройству – активная: строители сейчас кладут плитку.
Теперь спортивная площадка есть и в новом сквере. Ее уже создали. Закончить благоустройство территорий в двух селах Лескенского района обещают уже этим летом.
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