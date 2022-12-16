В лесах Кабардино-Балкарии усилили надзор за рубкой елей и сосен

Обеспечить сохранность молодняка… Перед новогодними праздниками в лесах Кабардино-Балкарии проведут рейды, чтобы выявить незаконную вырубку хвойных, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.
В мобильные группы входят сотрудники ведомства и лесничеств. Они и станут привлекать к ответственности тех, кто нарушит правила. В Минприроды напомнили, что вырубка хвойных без разрешения и в неположенных местах преследуется по закону.
В зависимости от тяжести последствий возможна административная и даже уголовная ответственность. Виновных наказывают крупными штрафами. К разбирательству привлекают полицейских и работников прокуратуры.
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