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В лесах Кабардино-Балкарии усилили надзор за рубкой елей и сосен

В лесах Кабардино-Балкарии усилили надзор за рубкой елей и сосен

16.12.2022 | 11:01
Обеспечить сохранность молодняка… Перед новогодними праздниками в лесах Кабардино-Балкарии проведут рейды, чтобы выявить незаконную вырубку хвойных, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии. В мобильные группы входят сотрудники ведомства и лесничеств. Они и станут привлекать к ответственности тех, кто нарушит правила. В Минприроды напомнили, что вырубка хвойных без разрешения и в неположенных местах преследуется по закону. В зависимости от тяжести последствий возможна административная и даже уголовная ответственность. Виновных наказывают крупными штрафами. К разбирательству привлекают полицейских и работников прокуратуры.   https://t.me/vestikbr  
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