В лесах Кабардино-Балкарии браконьеры уничтожают ценные породы деревьев





В лесах Кабардино-Балкарии браконьеры уничтожают ценные породы деревьев. На окраине одного из сел – практически через дорогу от леса. Здесь изготавливают деревянные ящики – предлагают в неограниченном количестве. А рядом с частными домами в этом же населённом пункте нередко можно увидеть машины с лебедкой – приспособлением для погрузки древесины. Хаотичная вырубка зеленых насаждений представляет серьезную угрозу для экологии, говорят эксперты. Леса, особенно в горной местности и в предгорье, защищают населенные пункты от наводнений, камнепадов и оползней. Однако далеко не все предпочитают действовать легально. В Кабардино-Балкарии промышленная рубка леса запрещена законом. Допускаются санитарная, но на это требуется специальное разрешение Минприроды. В марте этого года правоохранители Лескенского района задержали в лесу индивидуального предпринимателя. Он незаконно вырубал лес – уничтожил пять восточных буков. Дело сейчас рассматривают в суде. Правоохранители рассказывают, браконьеры чаще всего выбирают ровные деревья высотой до 10 метров. В диаметре – не меньше метра. В прошлом году полицейские пресекли 12 незаконных рубок леса. В этом – уже три. В каждом случае уничтожены деревья ценных пород, ущерб исчисляется миллионами. За незаконную рубку или повреждение лесных насаждений в России предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В зависимости от степени тяжести преступления штрафы доходят до 300 тысяч рублей. Могут и свободы лишить – на срок до семи лет.