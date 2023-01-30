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В Лечинкае состоялся вечер памяти народного артиста Кабардино-Балкарии Зарамука Кардангушева

В Лечинкае состоялся вечер памяти народного артиста Кабардино-Балкарии Зарамука Кардангушева

30.01.2023 | 16:09
На вечере памяти Зарамука Кардангушева со сцены звучали старинные адыгские мотивы. Выступали районные творческие коллективы “Баксан”, “Чегемские водопады”, “Лечинкай”… Среди зрителей в основном молодежь… Зарамук Кардангушев родился в Псыгансу, учился в Ленинском учебном городке в Нальчике и на рабфаке в Пятигорске. В 17 его зачислили в кабардинскую студию ГИТИСа, которую он окончил с отличием – получил профессию актера. Он написал первую кабардинскую пьесу – “Каншоубий и Гуашагаг”. После – подвиги на фронте. В мирное время посвятил себя сбору и изучению нартских сказаний, пословиц и инструментальных наигрышей. Представитель Артийского комитета Ауес Бетуганов вспоминает, как в 90-х вместе с Кардангушевым организовывали республиканский фестиваль народных песен. Драматург, фольклорист-исследователь, исполнитель старинных песен… Кардангушева не стало в 2008-м. Но осталось его творчество, которое входит в золотой фонд адыгской культуры.   https://t.me/vestikbr
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