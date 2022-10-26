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В Лечинкае идет реконструкция водопровода

В Лечинкае идет реконструкция водопровода

26.10.2022 | 10:31
Дорогу отремонтировали, прокладывают трубы… В Лечинкае идет реконструкция водопровода. Вода из него самотеком поступает в большую часть домов жителей села. Объект восстанавливают по федеральной программе «Чистая вода». На эти цели из бюджета страны направили свыше двух миллионов рублей. Самому каптажному сооружению больше полувека. Капитально ремонтировали его в середине 80-х. Сейчас, чтобы приступить к работам, подрядчикам пришлось заново прокладывать дорогу. Территорию расчистили от зарослей, после уложили часть труб – около 200 метров. Проложить осталось почти столько же. Впереди – реконструкция самого сооружения, куда поступают родниковые воды. Завершить работы планируют до конца этого года.   https://t.me/vestikbr
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