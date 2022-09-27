В Кубе завершается строительство новой школы

В селении Куба в Баксанском районе на финишную прямую вышло строительство новой школы. Рассчитана она на 500 учеников.
Сейчас подрядчики обустраивают фасад здания. Для облицовки выбрали кирпич бежевого цвета. Чтобы образовательное учреждение приняло современный и лаконичный вид. Строение двухэтажное, общая площадь – около 10 тысяч квадратных метров.
Строители заканчивают кровельные работы, в санузлах и душевых кабинах выкладывают плитку. Сдать в эксплуатацию новую школу должны до конца декабря.
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