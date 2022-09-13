В Кубе строят новую школу

Работы – на стадии завершения… Зданию, в котором сейчас занимаются дети, больше 80 лет, и оно сильно обветшало. Речь идет о первой сельской школе. Здесь предусмотрен стандартный набор помещений: классные комнаты, кабинеты для педагогов и персонала, актовый и спортивный залы, столовая и пищеблок. На территории появится футбольное поле с искусственным покрытием. В здании уже почти завершили внутреннюю отделку помещений. Окна и двери установлены, плитка выложена. В основном остались наружные работы. Завершить намеченное собираются к декабрю.