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В Кубе строят новую школу

В Кубе строят новую школу

13.09.2022 | 15:59
Работы – на стадии завершения… Зданию, в котором сейчас занимаются дети, больше 80 лет, и оно сильно обветшало. Речь идет о первой сельской школе. Здесь предусмотрен стандартный набор помещений: классные комнаты, кабинеты для педагогов и персонала, актовый и спортивный залы, столовая и пищеблок. На территории появится футбольное поле с искусственным покрытием. В здании уже почти завершили внутреннюю отделку помещений. Окна и двери установлены, плитка выложена. В основном остались наружные работы. Завершить намеченное собираются к декабрю.
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