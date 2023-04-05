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В Кубе строят амбулаторию (видео)

В Кубе строят амбулаторию (видео)

05.04.2023 | 16:07
Большое двухэтажное здание с двумя десятками кабинетов… Это действующая амбулатория в Кубе. Здесь же – станция скорой помощи и клиническая лаборатория. Жители обращаются сюда за медицинской помощью с конца 40-х. А построили здание и того раньше. За десятилетия службы корпус основательно обветшал. Вместо него неподалеку по программе модернизации первичного звена здравоохранения строят новую амбулаторию. К работе приступили в марте прошлого года. За это время заложили фундамент, возвели стены, создали крышу, установили окна и наружные двери. Сейчас рабочие подводят трубы отопления и канализации, завершают отделку фасада. Пока идет строительство, врачи принимают пациентов на прежнем месте. В новом медучреждении на 600 квадратных метрах создадут кабинеты терапевта, педиатра, узких специалистов, процедурные и палаты дневного стационара. Подрядчики работают, опережая график. Амбулаторию планируют сдать в эксплуатацию раньше срока – уже этой осенью.   https://t.me/vestikbr
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