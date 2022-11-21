В Кубе прошел концерт в поддержку военнослужащих из КБР

«Мы вместе»… Так назвали большой благотворительный концерт в поддержку военнослужащих из Кабардино-Балкарии. Он прошел в доме культуры селения Куба.
В зале — неравнодушные жители Баксанского района и гости из соседних муниципалитетов. На сцене – артисты местной эстрады.
Концерт продолжался больше двух часов. Средства, вырученные с продажи билетов, организаторы направят на покупку необходимых вещей, воды и продуктов питания для военнослужащих из Кабардино-Балкарии, которые сейчас выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции.
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