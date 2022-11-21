home
Главная
>
Новости
>
В Кубе прошел концерт в поддержку военнослужащих из КБР

В Кубе прошел концерт в поддержку военнослужащих из КБР

21.11.2022 | 10:36
«Мы вместе»… Так назвали большой благотворительный концерт в поддержку военнослужащих из Кабардино-Балкарии. Он прошел в доме культуры селения Куба. В зале — неравнодушные жители Баксанского района и гости из соседних муниципалитетов. На сцене – артисты местной эстрады. Концерт продолжался больше двух часов. Средства, вырученные с продажи билетов, организаторы направят на покупку необходимых вещей, воды и продуктов питания для военнослужащих из Кабардино-Балкарии, которые сейчас выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных