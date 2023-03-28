В Кубе построили школу на 500 мест

Здание с добротным фундаментом и основательными стенами до сих пор принимает учащихся. Однако места здесь немного, да и морально оно устарело. Взамен школы 37 года постройки в Кубе возвели новую - по площади почти вдвое большую.
К возведению приступили прошлой осенью по поручению Главы республики Казбека Кокова. Реализовать замысел помог нацпроект «Образование». На двух этажах площадью больше 10 тысяч квадратных метров расположены кабинеты для занятий и другие помещения, которые позволят сделать учебный процесс комфортным для детей и педагогов.
Столовая готова принять школьников хоть сегодня: столы и стулья уже собраны, осталось их расставить. Актовый зал тоже впечатляет: он с легкостью может соперничать со столичными концертными залами - и площадью, и оснащением… Вход в новое здание оборудовали подъемником для людей с ограниченными возможностями здоровья.
У образовательного учреждения индивидуальная модульная котельная и автономная трансформаторная подстанция. Во дворе есть поле для занятий мини-футболом, а также баскетбольная площадка. Благоустройство территории уже завершено. Современная школа в Кубе откроет свои двери уже в новом учебном году.
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