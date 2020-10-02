В Куба-Табе ремонтируют трассу «Кавказ»

Ширина проезжей части составит 14 метров, а каждой из четырех полос – по три с половиной. Новое дорожное покрытие уже появилось на четырех километрах трассы. Помимо этого, рабочие создают тротуары для пешеходов. На участке появятся восемь новых остановочных комплексов, а между ними – четыре светофора с кнопками вызова. Для мало мобильных людей установят пандусы, а на пешеходных переходах и в местах посадки в транспорт уложат так называемую тактильную плитку. Чтобы машины могли беспрепятственно ездить ночью, проложат пять километров линий освещения. В ближайшее время дорожники уже начнут подключать энергосберегающие светильники на опорах. Для отвода сточных вод создали ливневую систему с очистными сооружениями, бетонные кюветы и быстротоки. На этом же участке установят 14 километров барьерных ограждений и новые дорожные знаки, нанесут термопластиковую разметку. Движение сейчас временно организовали по двум полосам, и оно не прерывается. Капитальный ремонт должны завершить в конце будущего года. Как сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Кавказ», специалисты работают с опережением графика.