В Куба-Табе и на подъездах к селу завершается капитальный ремонт муниципальной дороги

Улицу Советскую здесь называют главной. Она связывает Куба-Табу с несколькими соседними селами и федеральной трассой «Кавказ». Дорога востребованная, а потому покрытие испытывало повышенную нагрузку. Здесь регулярно проводили ямочный ремонт, но капитального не было больше 20 лет. К реконструкции участка длиной шесть километров приступили в начале марта. За это время поменяли покрытие, установили бордюры. Сегодня подрядчики выходят на финишную прямую. Мост через реку Куркужинка находится на центральном въезде. Именно он соединяет село с федеральной дорогой. Сейчас в пойме работает пескоструйное оборудование: специалисты очищают фундаментные блоки основания моста перед их окраской… До масштабных дорожных работ в Куба-Табе удалось решить еще одну важную проблему – с водоснабжением. Небольшие улицы засыпали щебнем и разровняли. Появившаяся на въезде круговая развязка не только упростит движение транспорта, но и украсит село: здесь создадут клумбу. Все работы должны завершить к концу августа.