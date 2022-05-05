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В Куба-Табе и на подъездах к селу завершается капитальный ремонт муниципальной дороги

В Куба-Табе и на подъездах к селу завершается капитальный ремонт муниципальной дороги

05.05.2022 | 15:43
Улицу Советскую здесь называют главной. Она связывает Куба-Табу с несколькими соседними селами и федеральной трассой «Кавказ». Дорога востребованная, а потому покрытие испытывало повышенную нагрузку. Здесь регулярно проводили ямочный ремонт, но капитального не было больше 20 лет. К реконструкции участка длиной шесть километров приступили в начале марта. За это время поменяли покрытие, установили бордюры. Сегодня подрядчики выходят на финишную прямую. Мост через реку Куркужинка находится на центральном въезде. Именно он соединяет село с федеральной дорогой. Сейчас в пойме работает пескоструйное оборудование: специалисты очищают фундаментные блоки основания моста перед их окраской… До масштабных дорожных работ в Куба-Табе удалось решить еще одну важную проблему – с водоснабжением. Небольшие улицы засыпали щебнем и разровняли. Появившаяся на въезде круговая развязка не только упростит движение транспорта, но и украсит село: здесь создадут клумбу. Все работы должны завершить к концу августа.
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