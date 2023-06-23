home
Главная
>
Новости
>
В Кременчуг-Констатиновском более семи лет супруги выращивают туи

В Кременчуг-Констатиновском более семи лет супруги выращивают туи

23.06.2023 | 16:11
Саженец нужно сразу правильно поместить в почву. И тщательно подобрать ее состав.  Иначе туя в неблагоприятных условиях    будет с труджом развиваться и потеряет свою внешнюю прелесть. В дальнейшем, когда корни начинают прорастать, тую пересаживают в землю... Мусса и Надежда Токбаевы вот уже семь лет как посвящают себя этому делу. Даже из Нальчика в село переехали, чтобы сподручнее было. Начинали с десятков саженцев. Сейчас их примерно 85 тысяч. Чуть дальше – картина еще более впечатляющая – около 15 тысяч хвойных деревьев… Полноценные деревья сорта «Смарагд» могут достигать в высоту 20 метров. «Взрослеют» они медленно, однако в уходе неприхотливы.  Одними туями Токбаевы не ограничиваются – выращивают   и знаменитые голубые ели. Предприниматели рассказали, что деревья разных форм и оттенков  пользуются высоким спросом. Туи из Баксанского района сегодня украшают улицы разных городом и даже стран. Хвойных красавиц можно увидеть и на центральных проспектах столицы КБР. Помимо проспектов Ленина и Кулиева, такие же деревья высадили на   Кабардинской. И это только то, что есть в общественных местах. Большая часть растений из Кременчуг-Констатиновского украшает дворы жилых домов,  а также различные места отдыха. https://t.me/vestikbr  
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных