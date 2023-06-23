В Кременчуг-Констатиновском более семи лет супруги выращивают туи

Саженец нужно сразу правильно поместить в почву. И тщательно подобрать ее состав. Иначе туя в неблагоприятных условиях будет с труджом развиваться и потеряет свою внешнюю прелесть.
В дальнейшем, когда корни начинают прорастать, тую пересаживают в землю... Мусса и Надежда Токбаевы вот уже семь лет как посвящают себя этому делу. Даже из Нальчика в село переехали, чтобы сподручнее было. Начинали с десятков саженцев. Сейчас их примерно 85 тысяч. Чуть дальше – картина еще более впечатляющая – около 15 тысяч хвойных деревьев…
Полноценные деревья сорта «Смарагд» могут достигать в высоту 20 метров. «Взрослеют» они медленно, однако в уходе неприхотливы. Одними туями Токбаевы не ограничиваются – выращивают и знаменитые голубые ели. Предприниматели рассказали, что деревья разных форм и оттенков пользуются высоким спросом.
Туи из Баксанского района сегодня украшают улицы разных городом и даже стран. Хвойных красавиц можно увидеть и на центральных проспектах столицы КБР.
Помимо проспектов Ленина и Кулиева, такие же деревья высадили на Кабардинской. И это только то, что есть в общественных местах. Большая часть растений из Кременчуг-Констатиновского украшает дворы жилых домов, а также различные места отдыха.
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