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В Кременчуг-Константиновском зажгли Вечный огонь

В Кременчуг-Константиновском зажгли Вечный огонь

07.04.2023 | 22:16
Он будет пылать у мемориального комплекса павшим в годы Великой Отечественной. Во времена, когда вся страна поднялась на борьбу с фашизмом, на фронт из этого села ушли около 500 человек. Сегодня именно в Кременчуг-Константиновском живет ветеран Василий Боченков – единственный из ныне здравствующих «солдат Победы» Баксанского района… Церемонию зажжения Вечного огня назвали историческим событием для муниципалитета. Собравшиеся почтили память погибших защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.   https://t.me/vestikbr
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