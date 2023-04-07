В Кременчуг-Константиновском зажгли Вечный огонь

Он будет пылать у мемориального комплекса павшим в годы Великой Отечественной.
Во времена, когда вся страна поднялась на борьбу с фашизмом, на фронт из этого села ушли около 500 человек. Сегодня именно в Кременчуг-Константиновском живет ветеран Василий Боченков – единственный из ныне здравствующих «солдат Победы» Баксанского района…
Церемонию зажжения Вечного огня назвали историческим событием для муниципалитета.
Собравшиеся почтили память погибших защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.
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