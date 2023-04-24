В Крем-Константиновке устанавливают уличное освещение

В селе, основанном в конце 19 века, сегодня – больше полутора тысяч человек. Это представители 30-ти национальностей. О деталях своей жизни обитатели Кременчуг-Константиновского рассказали на федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика», который прошел в Москве в прошлом году.
В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» были отмечены среди наиболее успешных и в качестве поощрения получили грант.
400 тысяч рублей в селе решили направить на создание новой системы освещения. Сейчас подрядчики завершают работы.
Новые фонари установят на участках общей протяженностью около восьми километров. Светлыми станут улицы Садовая, Степная, Мира и верхняя часть Советской. А также переулок Озерный. Светодиодными огнями загорелись и надписи при въезде в село. В некоторых местах освещения не было никогда.
Столбы были предназначены лишь для линий электропередачи. Теперь на них крепят лампы. Работы планируют завершить до начала мая. Тем временем на пересечении основных улиц – Садовой и Советской – идет ямочный ремонт дороги: рабочие восстанавливают полотно после замены водопровода.
Всего в Баксанском районе в апреле рабочие починили около двух тысяч квадратных метров дорог. А на днях приступят к ямочному ремонту трассы «Баксан-Карагач».
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