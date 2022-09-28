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В Котляревской прошла военно-спортивная игра “Победа-2022”

В Котляревской прошла военно-спортивная игра “Победа-2022”

28.09.2022 | 16:34
Командно-силовые упражнения, стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка автомата… В станице Котляревской провели районный этап военно-спортивной игры “Победа-2022” Площадкой стала одна из местных школ станицы. Здесь собрались представители администрации муниципалитета, общественники, учащиеся учебных заведений Майского района. Перед стартами ребят торжественно приняли в ряды “Юнармии”. В самих соревнованиях участвовали 11 команд. Готовились к ним основательно. Победители представят свой район на республиканском этапе военно-спортивной игры “Победа-2022”. Пройдет он в мае будущего года в Нальчике.   https://t.me/vestikbr
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