В Котляревской прошла военно-спортивная игра “Победа-2022”

Командно-силовые упражнения, стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка автомата… В станице Котляревской провели районный этап военно-спортивной игры “Победа-2022”
Площадкой стала одна из местных школ станицы. Здесь собрались представители администрации муниципалитета, общественники, учащиеся учебных заведений Майского района.
Перед стартами ребят торжественно приняли в ряды “Юнармии”. В самих соревнованиях участвовали 11 команд. Готовились к ним основательно.
Победители представят свой район на республиканском этапе военно-спортивной игры “Победа-2022”. Пройдет он в мае будущего года в Нальчике.
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