В копилке танцевального ансамбля «Амра» из Баксана множество наград

Марат Нартоков и Фатима Гедгафова виртуозно исполняют «Убыхский танец». В ансамбле «Амра» они буквально с первых дней. Азам национальной хореографии детей учат с семилетнего возраста.
«Танец убыхов», «Бжедугский исламей», «Адыгский молодежный перепляс»... Эти композиции стали визитной карточкой коллектива и неизменно приносят успех. Так, в апреле в Железноводске на «Премии искусств «Северный Кавказ» именно с этими номерами «Амра» стала абсолютным победителем.
Тогда, в 2021-м, «Амру» назвали настоящим открытием чемпионата. Московское жюри высоко оценило таланты артистов. И это было лишь начало настоящего успеха, которому, кстати, способствовал прежний опыт руководителей ансамбля. Аслан и Зита Гуковы больше десятка лет были солистами легендарной «Кабардинки». После их любовь к танцевальному искусству обрела новую форму выражения.
Победы на конкурсах дают стимул заниматься еще усерднее, доводить до совершенства каждое движение, признается один из новичков – Заурбек Карамизов. В прошлом году он услышал о коллективе от одноклассников, захотел испытать себя, пришел на танцы и остался…
Педагоги школы танца проводят своеобразный кастинг, и уже после него претенденты становятся полноценными участниками коллектива.
Лауреаты, обладатели Гран-при, «Коллектив года»… За четыре года работы «Амра» становилась победителем и призером самых разных состязаний. В этом свою роль сыграли и оригинальность постановок, и красочные костюмы танцовщиков.
Сейчас хореографы разучивают с детьми рисунок нового номера, который тоже войдет в репертуар ансамбля. Это еще один танец в народном стиле. Одновременно юные артисты готовятся сразу к нескольким смотрам, которые пройдут этим летом: в июне ансамбль выступит в Нальчике, а в июле покажет свое мастерство в Железноводске и Сочи.
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