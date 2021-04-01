В Конституцию Кабардино Балкарии будут внесены поправки





В Конституцию Кабардино-Балкарии будут внесены поправки. Соответствующий законопроект обсуждали на заседании президиума в республиканском Парламенте. Народные избранники предполагают изменить в документе примерно 40 пунктов. Рабочую группу для подготовки законопроекта о поправке к Конституции Кабардино-Балкарии в парламенте создали осенью прошлого года. В нее вошли депутаты, представители судов и прокуратуры, ученые – люди с опытом государственной, муниципальной и общественной работы. В целом на шести заседаниях, что прошли с октября по март, группа рассмотрела свыше 70-ти поступивших идей и инициатив. Тщательно проанализировали сами предложения, а также практику других регионов, и подготовили документ. Председатель комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления Борис Мальбахов подчеркнул: «Все регламентные требования к процедуре соблюдены». Депутаты рассмотрят законопроект в трех чтениях, первое состоится уже в апреле. С содержанием документа сейчас могут ознакомиться все желающие – текст инициативы о поправке к Конституции республики опубликовали на сайте парламента. В соответствии с регламентом законопроект направили Главе республики, депутатам, в правительство, в общественные структуры и заинтересованные ведомства.