В колледже «Строитель» готовятся к приему студентов зрелого возраста. — 2019.11.07

Со следующего года здесь начнут обучать людей предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills.

Напомню, это международное движение пришло в Россию в 2012-м. Его главная цель – повысить престиж рабочих профессий и обучить молодых специалистов по самым современным стандартам. Теперь, в рамках национального проекта «Демография», к движению планируют подключить и взрослых.

Колледж «Строитель» является образовательной площадкой WorldSkills в Кабардино-Балкарии. Людей предпенсионного возраста планируют обучать по двум направлениям – «Сварочные технологии», а также «Сухое строительство и штукатурные работы».

По условиям программы образовательный процесс должны организовать в соответствии с мировыми стандартами. Поэтому в аудиториях и мастерских колледжа сделали ремонт, а сейчас идет монтаж новейшего оборудования. После обучения слушателям выдадут документ, подтверждающий уровень компетенции. Более того, их данные внесут в единую информационную систему, к которой имеют доступ и потенциальные работодатели. Желающим приступить с 20-го года к обучению следует обратиться в колледж «Строитель».