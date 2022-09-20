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В колледже легкой промышленности Нальчика появились новые мастерские

В колледже легкой промышленности Нальчика появились новые мастерские

20.09.2022 | 15:52
Открытия новых мастерских в колледже легкой промышленности ждали с нетерпением. Говорят, теперь смогут расширить перечень специальностей, которые входят в число наиболее востребованных на рынке труда. Мастерские “Цифровой модельер” и “Эстетическая косметология” создали по федеральной программе “Молодые профессионалы”. Это часть национального проекта “Образование”. Для учебы будущим специалистам выделили второй этаж здания. За три месяца помещения отремонтировали, установили оборудование. Для гостей провели экскурсию. В кабинетах для цифрового моделирования – современные швейные машины, гладильные доски с подогревом, манекены, программные комплексы для 3D-моделирования и конструирования одежды. Приобрели также широкоформатные плоттеры для печати лекал… В мастерской “Эстетической косметологи” – кушетки, стулья для мастеров, сухожаровые шкафы, обогреватели для полотенец, лампы-лупы, многофункциональные комбайны, боксы для хранения инструментов. В день открытия новых мастерских студенты организовали мастер-классы. Инновационное оборудование, отмечают в колледже, позволяет проводить демонстрационные экзамены, а также региональные чемпионаты “Ворлдскиллз”.   https://t.me/vestikbr
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