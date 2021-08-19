В колледжах Кабардино-Балкарии откроют 40 новых мастерских





В колледжах Кабардино-Балкарии откроют 40 новых мастерских, где станут обучать востребованным профессиям. На эти цели из федерального бюджета направят 198 миллионов рублей. Возможность открылась в результате победы региона в конкурсе, который провели в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Рассчитан он на период с 22-го по 24-й годы. Мастерские создадут в девяти государственных колледжах, где учатся больше девяти тысяч студентов. По данным Минпросвещения, за два минувших года в Кабардино-Балкарии уже обновили больше двух десятков мастерских. В ведомстве добавили, что сегодня всё среднее профессиональное образование ориентировано на обеспечение экономики региона квалифицированными рабочими кадрами.