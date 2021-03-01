В колледжах и техникумах России появятся новые специальности





Действующий перечень изменили в федеральном министерстве просвещения. Некоторые пункты в нем объединили, другие трансформировали, третьи сократили. Так, например, профессию «Повар-кондитер» решили разделить на две отдельные. Преподаватель из Кабардино-Балкарии Светлана Дамбегова считает, что это верное решение.

Минпросвещение России регулярно корректирует перечень профессий в течение восьми лет. Делают это, чтобы успеть за требованиями рынка. Поступить на обновленные специальности можно будет уже в этом году.