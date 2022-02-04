В Кишпеке ремонтируют водопровод

В сельском поселении Кишпек Баксанского района проводятся работы по замене трубопровода водопроводной сети, протяженностью 200 метров. На территории переулка от улицы Советская до улицы Эльбердова из-за ветхого состояния, раньше часто случались прорывы водопровода. Проблему решили устранить сообща, жители приобрели новые трубы, администрация села с привлечением спецтехники проводит работы. «Такое сотрудничество в нашем селе проходит часто, это позволяет оперативно решать проблемы граждан», - рассказал глава села Артур Эльбердов.