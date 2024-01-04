В кинотеатрах КБР в дни новогодних каникул полные залы

Легендарные песни в исполнении любимых героев теперь на большом экране. В кинотеатрах Кабардино-Балкарии в дни новогодних каникул полные залы. Один из лидеров праздничного проката фильм «Бременские музыканты», снятый при поддержке телеканала «Россия». Жители республики уже успели погрузиться в атмосферу сказки-приключения.
Они снова в сборе – легендарные бродячие артисты – Трубадур и его друзья. Герои объединились, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. В залах аншлаг: здесь и те, кому советские «Бременские музыканты» знакомы с детства, и те, кто встречается с героями впервые.
Новый фильм стал светлым семейным праздником. Это и мюзикл, и сказка, и комедия, и приключения. Картина – словно полотно из самых разных нитей.
В роли Трубадура – Тихон Жизневский, а Валентина Ляпина – в образе принцессы. Одна из главных кинопремьер наступившего года – музыкальный фильм-сказка режиссера Алексея Нужного – вышла на экраны страны первого января, и кассовые сборы уже превысили миллиард рублей.
Новая версия полюбившихся «Бременских музыкантов» наверняка сделает эти новогодние каникулы по-особому запоминающимися.
