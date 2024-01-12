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В кинотеатрах КБР идут фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты»

В кинотеатрах КБР идут фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты»

12.01.2024 | 16:53
«Холоп-2» - это новая часть истории от режиссера Клима Шипенко. Здесь есть неожиданное путешествие во времени, а также процесс перевоспитания. Сюжет разворачивается вокруг девушки Кати, которая, как когда-то Гриша, может многое себе позволить. Однако бывший мажор, побывавший холопом, категорически против. Герои полюбились зрителям еще с первого фильма. «Холоп-2» - одна из главных премьер наступившего года. Лента вышла на экраны первого числа. Одновременно в кинотеатрах можно увидеть и новую версию сказки «Бременские музыканты». Фильм создает светлое настроение. Это и мюзикл, и сказка, и комедия, и приключения. Оба фильма на сегодня – лидеры российского кинопроката. Именно они обеспечили 95 процентов выручки всех кинотеатров. Их уже посмотрели 13 миллионов человек. И показы продолжаются.   https://t.me/vestikbr
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