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В Кенже строят кемпинг для отдыхающих

В Кенже строят кемпинг для отдыхающих

27.06.2023 | 22:21
В Кенже строят кемпинг для отдыхающих. Идея получила поддержку по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Это модульная конструкция для семейного отдыха. Находится в самом центре села. Владельцы рассчитывают, что здесь смогут жить люди, которые собираются осмотреть основные достопримечательности региона… Сейчас завершается внутренняя отделка мини-гостиницы. Территорию благоустроят, и поблизости появится детская игровая площадка… Предприниматели получили развитие бизнеса больше четырех с половиной миллионов рублей. Завершить строительство планируют до конца этого года. Эту программу поддержки туризма в Кабардино-Балкарии запустили в прошлом году. Направили больше 250 миллионов рублей – на развитие как уже действующих проектов, так и тех, которые только запускают.
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