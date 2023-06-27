В Кенже строят кемпинг для отдыхающих. Идея получила поддержку по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Это модульная конструкция для семейного отдыха. Находится в самом центре села. Владельцы рассчитывают, что здесь смогут жить люди, которые собираются осмотреть основные достопримечательности региона… Сейчас завершается внутренняя отделка мини-гостиницы. Территорию благоустроят, и поблизости появится детская игровая площадка… Предприниматели получили развитие бизнеса больше четырех с половиной миллионов рублей. Завершить строительство планируют до конца этого года. Эту программу поддержки туризма в Кабардино-Балкарии запустили в прошлом году. Направили больше 250 миллионов рублей – на развитие как уже действующих проектов, так и тех, которые только запускают.