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В Кенже состоялся Фестиваль искусств

В Кенже состоялся Фестиваль искусств

04.05.2023 | 16:15
Концерт в рамках Фестиваля искусств «Шемякинская весна» состоялся в Кенже в местном Доме культуры. В нынешнем году фестиваль – уже 14-й по счету. На этот раз его приурочили к юбилею народного художника Кабардино-Балкарии, почетного члена Российской академии художеств Михаила Шемякина. Знаменитому на весь мир скульптору сегодня исполнилось 80. А поздравления Мастеру адресовали участники смотра из разных регионов и городов. Они танцевали, пели, читали стихи, создавали картины… Номинаций – больше десятка. Следующий этап фестиваля – в середине мая.   https://t.me/vestikbr
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