В Кенже состоялся Фестиваль искусств

Концерт в рамках Фестиваля искусств «Шемякинская весна» состоялся в Кенже в местном Доме культуры.
В нынешнем году фестиваль – уже 14-й по счету. На этот раз его приурочили к юбилею народного художника Кабардино-Балкарии, почетного члена Российской академии художеств Михаила Шемякина. Знаменитому на весь мир скульптору сегодня исполнилось 80.
А поздравления Мастеру адресовали участники смотра из разных регионов и городов. Они танцевали, пели, читали стихи, создавали картины… Номинаций – больше десятка. Следующий этап фестиваля – в середине мая.
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