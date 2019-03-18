В Кенже провели турнир по дзюдо. В нём участвовали воспитанники спортивных школ Нальчика — 2019.03.18


Всего – около ста пятидесяти ребят. Весовых категорий было 13, десять из них для мальчиков, еще три – для девочек. Мероприятие организовано отделением Молодой гвардии «Единой России» совместно с многофункциональным молодежным центром Минпросвещения республики. Победителей и призеров наградили медалями, кубками и грамотами. Республиканский этап соревнований состоится через несколько месяцев, а сам турнир планируют сделать ежегодным.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.03.18

— К1уэк1уэ Казбек Къырымым щыпсэухэм ехъуэхъуащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2019.03.18

— Казбек Коков Кърым бла Севастополь Россейге къошулгъаны бла байламлы алгъышын этгенди.

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Радио КБР 15.00 rus — 2019.03.18

— В КБР создана рабочая группа по работе с должниками.

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