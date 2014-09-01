В Кенже прошло первенство Нальчика по дзюдо среди школьников памяти Валерия Кокова





В Кенже прошло первенство Нальчика по дзюдо среди школьников. Посвятили его 80-летию со дня рождения первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. В турнире участвовали команды из всех столичных общеобразовательных учреждений. С каждым годом число желающих заниматься дзюдо растет, говорят организаторы. В республике на сегодняшний день в этом виде спорта представлены несколько тысяч человек. Дзюдо для Кабардино-Балкарии – базовый вид спорта. Молодых людей притягивает не только физическая нагрузка, но и развитие волевых качеств, стремление к победе, отмечают тренеры. Они также выражают надежду, что уже известная на весь мир северокавказская школа дзюдо получит хорошее пополнение.