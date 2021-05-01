В Кенже прошел республиканский турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы





В Кенже прошел республиканский турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы. Его организовала спортшкола олимпийского резерва имени Сефа Нирова. Это выдающийся советский и российский тренер, один из тех, кто развивал дзюдо в Кабардино-Балкарии. Площадку предоставила городская детско-юношеская спортивная школа. В турнире участвовали команды из всех районов республики, в целом – больше ста детей в возрасте 10-11-ти лет. Весовых категорий было 10, и в каждой чествовали победителей. Республиканский турнир по дзюдо в преддверии 9-го мая проводят уже не первый год.