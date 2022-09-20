В Кенже прошел открытый показ документального фильма о Мусаби Ахметове

В Кенже большой праздник. Здесь отмечают не только День адыгов. 20 сентября исполнилось бы 100 лет Герою Социалистического труда Мусаби Ахметову. Один талантливых государственных деятелей республики, он оставил после себя яркий след. Приветственный адрес от имени Казбека Кокова зачитал руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков.
Мусаби Ахметов родился и вырос в Кенже. В 18 ушел в армию, оттуда сразу на фронт. Воевал на Северо-Западном и Карельском фронтах. После вернулся в родную республику. Сначала трудился в Кабардино-Балкарском обкоме КПСС, затем руководил республиканским объединением “Сельхозтехника”.
В 1966 году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда, вручили орден Ленина и золотую медаль “Серп и Молот”. Несмотря на высокие должности и регалии для односельчан Мусаби Ахметов всегда был оставался приветливым и общительным человеком.
Сегодня же в Кенже провели открытый показ фильма ГТРК “Кабардино-Балкария”, посвященного Мусаби Ахметову. Автор Людмила Казанчева. В передаче собраны биографические сведения, воспоминания родных, коллег и друзей. Зрители нашего канала смогут увидеть ленту завтра утром на “России 1” в 9 часов 30 минут.
В числе тех, кто посмотрел фильм, не только жители Кенже, но и многочисленные гости. Представители рода Ахметовых, известные в республике деятели и общественники говорили о том, что память о таких людях надо хранить и беречь.
Праздник в академии “Пять колец” продолжился награждением победителей футбольного турнира. Состязания среди детей также приурочили к 100-летию Мусаби Ахметова. В результате острой борьбы победу одержал младший состав “Спартака-Нальчика”. Грамоты, медали и кубки вручили в торжественной обстановке. Здесь же выступили известные артисты и танцевальные коллективы.
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