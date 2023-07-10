В Кенже прошел кубок СКФО по трофи-спринту

Посвятили его памяти общественного деятеля Биляра Бекулова.
Заслуженный работник народного образования КБР, он внес неоценимый вклад в развитие села. Начинал трудовую деятельность школьным учителем, потом долгие годы работал главой администрации Кенже. Перед началом турнира на стадионе показали большую концертную программу. Сразу после приступили к заездам.
Трассу для внедорожников готовили в течение месяца. По словам организаторов, отличительная особенность в том, что проходит она исключительно на естественном рельефе. Это позволяет в полной мере оценить квалификацию экипажей и техническую подготовку автомобиля.
Двухдневные соревнования проходили в шести категориях: «Стандарт», «Стандарт-Про», «Нива открытая», «Туризм», «Спорт», и «Экстрим». В зависимости от каждой из них варьировали и длину дистанции: от 3 км до 5 км.
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