В Кенже прошел конкурс “Родной язык – душа моя, мой мир”

В 20-й школе Кенже день начался с народных танцев и песен: здесь провели республиканский конкурс “Родной язык – душа моя, мой мир!”. Хлебом-солью встречали почетных гостей. Это люди, которые когда-то учились в этих стенах и добились успеха в жизни. Теперь они входят в состав конкурсного жюри.
Конкурсные испытания – на трех государственных языках республики. Этот тур посвятили балкарскому. Открытый урок провела Лидия Соттаева. Завершился он тем, что учителю балкарского языка и литературы аплодировали стоя члены жюри, коллеги и ученики. В кенженской школе педагог трудится уже больше трех десятилетий.
Творческое состязание призвано повысить престиж культурного развития жителей региона, а также поддержать талантливых педагогов и детей. Конкурс организуют в республике ежегодно.
Соревнования в 20-й школе Кенже захватили всех участников. Здесь звучали непростые вопросы и блестящие ответы. Члены жюри обратили внимание на педагогические находки учителей и теплую атмосферу в коллективе.
Завершил состязание концерт: ученики выступили с вокальными и чтецкими номерами. Итоги конкурса “Родной язык – душа моя, мой мир” подведут в конце осени.
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