В Кенже открылся футбольный турнир памяти Хамида Башорова


В Кенже открылся футбольный турнир в честь Хамида Башорова, бывшего депутата парламента Кабардино-Балкарии, который ушел из жизни в 2014-м.
На открытии соревнований в спорткомплексе «Пять колец» собрались не только участники, но также родные, друзья, коллеги заслуженного юриста Кабардино-Балкарии. Трудовой путь Хамид Башоров начинал сотрудником правоохранительных органов. Будучи депутатом, возглавлял Комитет по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности. Почетный житель Карагача, большое внимание он уделял и развитию спорта, отметили на церемонии. В турнире участвуют шесть команд футбольных школ республики. Играют юноши 14-15 лет. Соревнования продлятся несколько дней. Победителей наградят 15-го июля — в день рождения Хамида Башорова.

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