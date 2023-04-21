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В Кенже открыли мемориальные доски в память об участниках СВО

В Кенже открыли мемориальные доски в память об участниках СВО

21.04.2023 | 08:40
Их установили в зале Славы 20-й школы, где учились бойцы. На церемонию пригласили семьи и друзей погибших, представителей правоохранительных структур, горадминистрации и общественности; людей, которые внесли неоценимый вклад в защиту интересов Родины. Сотрудник Росгвардии подполковник Аслан Кештов ушел из жизни при исполнении служебного долга 25 февраля 2022-го. Пограничник – старший прапорщик Рамазан Биттиров погиб в начале марта того же года. Они удостоены орденов Мужества посмертно. Самый младший из тех, чью память решили почтить, - 20-летний Кантемир Дохов – был мобилизован в армейские ряды и пал смертью храбрых в январе 23-го. Память погибших в зоне проведения специальной военной операции почтили минутой молчания. К мемориальным плитам возложили цветы… В 20-й школе провели и патриотическую акцию «Сердце солдатской матери» - в честь 78-й годовщины Победы над фашистской Германией. Ученикам рассказали истории женщин, потерявших сыновей, когда те сражались с врагом на фронтах Великой Отечественной. Здесь же школьников торжественно приняли в ряды Юнармии.   https://t.me/vestikbr
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