В Кенже идет строительство амбулатории

В Кенже по программе модернизации первичного звена здравоохранения строят амбулаторию.
Специалисты сейчас завершают так называемый нулевой этап: это работы по созданию несущих конструкций. Новый корпус будет одноэтажным. Его площадь – почти 600 квадратных метров.
Амбулатория – единственное медучреждение в селе, где живут больше девяти тысяч людей... Сейчас врачи принимают в старом здании, которое построили в первой половине прошлого века. Штат полностью укомплектован, есть необходимое оборудование и материалы.
Завершить строительство и ввести в эксплуатацию новую кенженскую амбулаторию планируют в конце следующего года.
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