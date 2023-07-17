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В Кенже идет строительство амбулатории

В Кенже идет строительство амбулатории

17.07.2023 | 16:27
В Кенже по программе модернизации первичного звена здравоохранения строят амбулаторию. Специалисты сейчас завершают так называемый нулевой этап: это работы по созданию несущих конструкций. Новый корпус будет одноэтажным. Его площадь – почти 600 квадратных метров. Амбулатория – единственное медучреждение в селе, где живут больше девяти тысяч людей... Сейчас врачи принимают в старом здании, которое построили в первой половине прошлого века. Штат полностью укомплектован, есть необходимое оборудование и материалы. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию новую кенженскую амбулаторию планируют в конце следующего года.   https://t.me/vestikbr
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