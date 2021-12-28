В Кенже чествовали спортсменов – триумфаторов 2021 года

Гимнасты, тхэквондисты, дзюдоисты и вольники… В Доме культуры Кенже собрались воспитанники академии «Пять колец» и местные жители, которые добились в этом году успехов на всероссийском и международном уровнях. Поздравить юных атлетов пришли выдающиеся спортсмены. Вначале на сцену за наградами пригласили тхэквондистов. Среди них – и Милана Бекулова. В 2021-м году неоднократно завоевывала первые места на российских и европейских соревнованиях. В списке награжденных - призеры всероссийских турниров по дзюдо, победители первенства Европы среди молодежи по смешанным единоборствам, а также триумфаторы чемпионата мира по тхэквондо среди спортсменов с поражением слуха. Добрые слова звучали и в адрес тренеров юных чемпионов. Какой же праздник без песен и танцев? На сцене выступили юные артисты.