В Кенделене строят «умную» площадку для занятий физкультурой

Содействует в этом региональный проект «Спорт – норма жизни».
Раньше здесь был просто участок земли, где дети играли в футбол. Теперь оборудуют место для комплексных занятий с доступом в интернет.
В результате каждый посетитель сможет выстроить индивидуальную программу тренировок и следить за правильностью выполнения упражнений. Если под открытым небом создадут площадку для игр, то внутри постройки установят современные тренажеры.
Работы начались меньше месяца назад. На сегодня уже установили ограждения, подготовили саму площадку и начали укладывать асфальт. А после создадут искусственное покрытие. Завершить намеченное планируют к девятому мая.
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