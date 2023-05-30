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В Кенделене строят современную спортивную площадку

В Кенделене строят современную спортивную площадку

30.05.2023 | 09:28
Способствовал тому национальный проект «Демография». Из федерального бюджета направили больше 26 миллионов рублей. Эта площадка – многофункциональная и «умная». Здесь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, а также укреплять мышцы на тренажерах. На каждом – QR-код. Его можно отсканировать и получить программу видео тренировок. Площадка оборудована трибунами для зрителей на сто мест. Сейчас здесь укладывают беговые дорожки. Впереди – настройка вайфай-точки. Все работы планируют завершить в июне.   https://t.me/vestikbr
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