В Кенделене строят современную спортивную площадку

Способствовал тому национальный проект «Демография».
Из федерального бюджета направили больше 26 миллионов рублей. Эта площадка – многофункциональная и «умная». Здесь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, а также укреплять мышцы на тренажерах. На каждом – QR-код. Его можно отсканировать и получить программу видео тренировок.
Площадка оборудована трибунами для зрителей на сто мест. Сейчас здесь укладывают беговые дорожки. Впереди – настройка вайфай-точки. Все работы планируют завершить в июне.
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