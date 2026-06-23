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В Кенделене строят новую музыкальную школу

В Кенделене строят новую музыкальную школу

23.06.2026 | 14:00
Здание возводят на месте старого, и оно будет почти вдвое больше прежнего. Учреждение станет полноценной школой искусств, где дети смогут развиваться сразу по нескольким направлениям. Здесь откроют отделения фортепиано, гитары, хореографии и народных художественных промыслов. После открытия новая школа сможет одновременно принять до 45 воспитанников. Для юных жителей Кенделена она станет современным культурно-образовательным центром. Завершить работы планируют в ноябре этого года.   https://t.me/vestikbr
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