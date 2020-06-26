В Кенделене ремонтируют дорогу, ведущую к школе

В с. Кенделен Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в рамках федеральной программы ремонтируют дорогу в верхней части села. Она соединяет центральную улицу с дорогой, ведущей на горные пастбища, и проходит мимо школы. В местной администрации сообщили, что восстанавливать решили в первую очередь те участки, где сложно передвигаться в ненастные дни, особенно зимой. Местность здесь горная – рельеф непростой. Этот отрезок часто размывало дождями, что осложняло движение транспорта.

Глава сельской администрации Марат Атмурзаев отметил, что. Подготовительные работы уже завершены. Скоро начнут укладывать новый асфальт. Завершить все планируют в июле. До этого в Кенделене за счет дорожного фонда привели в порядок еще несколько улиц.

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