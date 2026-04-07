В Кенделене продолжается строительство детского сада

Готовятся к обустройству кровли… В Кенделене продолжают строительство детского сада. Одновременно его смогут посещать 100 малышей.
Работы начали в октябре прошлого года. Объект располагается в центре села, что делает его доступным для каждого жителя. Дошкольное учреждение оснастят современным оборудованием.
В детском саду создадут светлые и просторные группы, медицинский блок, современную кухню и музыкальный зал. Обустроят безопасные игровые и прогулочные зоны. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». Дошкольное учреждение планируют сдать в эксплуатацию 1 сентября 27 года.
