В Кенделене продолжается строительство детского сада

07.04.2026 | 13:40
Готовятся к обустройству кровли… В Кенделене продолжают строительство детского сада. Одновременно его смогут посещать 100 малышей. Работы начали в октябре прошлого года. Объект располагается в центре села, что делает его доступным для каждого жителя. Дошкольное учреждение оснастят современным оборудованием. В детском саду создадут светлые и просторные группы, медицинский блок, современную кухню и музыкальный зал. Обустроят безопасные игровые и прогулочные зоны. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». Дошкольное учреждение планируют сдать в эксплуатацию 1 сентября 27 года.   https://t.me/vestikbr
