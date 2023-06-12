В Кенделене открыли «умную» спортивную площадку

Глава администрации Кенделена Марат Атмурзаев рассказывает о новой «достопримечательности» села: в День России здесь открыли «умную» спортивную площадку. Возможности для тех, кто хочет держать себя в форме, самые разнообразные: есть футбольное поле «30 на 60» с беговой дорожкой. Полный круг – 200 метров.
Поблизости баскетбольная и волейбольная площадки. Есть и тренажерный зал: турники, брусья, силовые комплексы. На каждом – QR-код, отсканировав который, можно узнать, как правильно и наиболее эффективно заниматься. Для удобства пользователей на площадку провели вай-фай.
В честь открытия спортивного комплекса выступали профессиональные танцОвщики и звучали песни в исполнении популярных артистов. На праздник в Кенделене приехал премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков. Председатель правительства и открыл новый спортивный объект.
Жителям Кенделена 12 июня запомнится еще одним важным событием: пять юных селян в День России получили паспорта. Особой чести удостоены отличники в учебе, победители олимпиад и школьные активисты.
https://t.me/vestikbr