home
Главная
>
Новости
>
В Кенделене открыли «умную» спортивную площадку

В Кенделене открыли «умную» спортивную площадку

12.06.2023 | 21:26
Глава администрации Кенделена Марат Атмурзаев рассказывает о новой «достопримечательности» села: в День России здесь открыли «умную» спортивную площадку. Возможности для тех, кто хочет держать себя в форме, самые разнообразные: есть футбольное поле «30 на 60» с беговой дорожкой. Полный круг – 200 метров. Поблизости баскетбольная и волейбольная площадки. Есть и тренажерный зал: турники, брусья, силовые комплексы. На каждом – QR-код, отсканировав который, можно узнать, как правильно и наиболее эффективно заниматься. Для удобства пользователей на площадку провели вай-фай. В честь открытия спортивного комплекса выступали профессиональные танцОвщики и звучали песни в исполнении популярных артистов. На праздник в Кенделене приехал премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков. Председатель правительства и открыл новый спортивный объект. Жителям Кенделена 12 июня запомнится еще одним важным событием: пять юных селян в День России получили паспорта. Особой чести удостоены отличники в учебе, победители олимпиад и школьные активисты.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных