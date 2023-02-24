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В КБР значительно снизилось количество зараженных ОРВИ

В КБР значительно снизилось количество зараженных ОРВИ

24.02.2023 | 22:31
Зима постепенно подходит к концу, а значит сходят на нет и респираторные заболевания... Однако Роспотребнадзор призывает не пренебрегать мерами профилактики. Последние несколько недель специалисты выявляют до 15 случаев заболевания в неделю. Всего же с начала года зафиксировали около 200 фактов заражения гриппом. Вирусологи призывают чаще проветривать помещения, использовать антисептики и носить маски в местах массового скопления людей. Грипп протекает сложнее чем COVID-19, говорят медики. Если о первом сигнализируют повышенная температура, боль в горле, насморк и слабость, то во втором случае – всего этого может не быть. Человек может даже не понять, что болеет коронавирусом. При этом медики наблюдают рост заражения ковидом. В Роспотребнадзоре напоминают, предотвратить массовое распространение коронавируса может только вакцинация. Прививки делают во всех лечебных учреждениях республики.   https://t.me/vestikbr
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