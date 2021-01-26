В КБР жертвами мошенников стали 30 человек





Около 30 человек с начала января стали жертвами дистанционных мошенников. Об этом сообщили в республиканском МВД.

65-летний нальчанин рассказал полицейским, что ему позвонили с неизвестного номера. Человек представился работником службы безопасности банка. В итоге под предлогом защиты вклада от незаконного доступа аферисты сами завладели чужими сбережениями. Пенсионер лишился почти 45 тысяч рублей.

«Он попросил меня продиктовать полностью номер карты, а также три цифры, указанные на оборотной стороне моей банковской карты. Затем на мой телефон следом пришли два сообщения с кодом авторизации, которую в последующем я ему продиктовал. Дальше пришло сообщение, что с моего счета списаны сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей и переведены неизвестно куда», — рассказывает мужчина.

Случаев обмана с помощью телефона и интернета в январе – уже около трех десятков. Большинство пострадавших – люди зрелого возраста – от 55 до 70 лет. Один из способов незаконно изъять средства – поместить объявление о продаже каких-либо товаров по сниженной цене. Покупатель попадается на уловку, делает предоплату и в результате остается без покупки и без денег. И такими махинациями дело не ограничивается.

По каждому случаю, о котором стало известно, возбудили уголовное дело. Полицейские ищут мошенников и одновременно напоминают гражданам о предельной осторожности. Помните, что банки никогда не запрашивают по телефону пароли и коды. Покупайте товары у авторитетных продавцов. Прекращайте переговоры с неизвестными, сами звоните своим родственникам или в кредитные учреждения, и выясняйте, что произошло. Возможно, все в порядке, и вас просто пытаются обмануть. Не позволяйте злоумышленникам это сделать.